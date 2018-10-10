«Ломщик» купюр из Беларуси обманул в Брянске продавцов на 200 тыс руб

Следователи Брянской области предъявили обвинение в мошенничестве 40-летнему уроженцу Беларуси.

Установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам преступлений.

Как выяснили сыщики, злоумышленник под видом покупки дорогостоящих телефонов в офисах продаж цифровой техники во время окончательного расчета «заламывал» часть купюр. Мошенник в своих преступлениях использовал ловкость рук: покупал самые дорогие девайсы и расплачивался пачкой пятитысячных купюр, в которой одной не хватало.

Пересчитав деньги, продавец говорил об ошибке, и отдавал деньги покупателю, чтобы тот пересчитал их сам. Аферист показательно добавлял еще одну банкноту и возвращал деньги обратно, но при этом «заламывал» и прятал в рукаве примерно треть пачки. После совершения преступления он уезжал к себе на родину.

Подозреваемого задержали после очередного преступления. В одном из торговых центров Брянска, покупая телефон, он «заломил» 8 банкнот, причинив магазину ущерб в 40 тыс рублей.

«Общая сумма, на которую ему удалось обмануть продавцов, составила около 200 000 рублей», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Мужчине грозит до пяти лет. До суда обвиняемый будет находиться под арестом.