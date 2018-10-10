В Локте велосипедист пострадал из-за автомобилиста на Audi A4

41-летний велосипедист получил травмы во время ДТП с участием автомобиля Audi A4 14 октября на улице Новый Свет в поселке Локоть.

Авария произошла в три ночи. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, 25-летний водитель автомобиля Audi A4 ехал с Дзержинского на улицу В. Котик, где врезался в 41-летнего велосипедиста, двигавшегося по правому краю проезжей части.

«В результате ДТП 41-летний велосипедист с диагнозом открытый перелом нижней трети малой берцовой и большой берцовой костей левой конечности, госпитализирован», - сообщает отдел ГИБДД региона.

Напомним, 24-летний велосипедист получил телесные повреждения, угодив 17 сентября под иномарку Audi 100 на улице Красный маяк в Брянске.