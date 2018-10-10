Брянец ищет свидетелей ДТП у «Полтинника»
Житель Брянска Дмитрий Шапарев разыскивает очевидцев аварии, которая случилась у «Полтинника» в Брянске 12 октября.
Инцидент произошел около семи вечера. По словам автора поста, на дороге столкнулись красная Skoda и черный Dodge.
«Ищу свидетелей ДТП. В пятницу, 12 октября, на кольце у Полтинника произошло ДТП в 18.45 вечера. Красная Шкода Фабия и черный Додж. Если момент аварии кто-то видел или записал на видеорегистратор - прошу откликнуться», - сообщил Дмитрий.
«А мне кажется, Додж ехал по кольцу, а красный съезжал и должен был пропустить черного, но решил проскочить и не получилось», - прокомментировала Наталья Россова.
«У меня была один в один такая же ситуация на этом кольце!! Я был на том же месте, где и красный автомобиль!!! А со стороны моста ехал дед и решил проскочить, и резко затормозил!! В итоге ДТП, где меня признали виновным по принципу - он тоже на кольце, а я не соблюдал дистанцию!!! Там и на ППСовской будке есть камеры, типа, делали запрос, сказали, что они не пишут!!!», - поделился Илья Юдин.
«Чтобы съехать вправо, можно было сразу занять крайнюю правую, а не перестраиваться на самом кольце», - заметила Ольга Раковская.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
Дан старт одному из самых масштабных в России игровых событий «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом». Событие включает три игровых этапа и суперфинал на WG Fest. Участники боевого марафона могут выиграть премиум танки, игровое золото и реальные деньги – призовой фонд составляет 6 000 000 рублей. Самые привлекательные условия на старте ожидают пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming.
В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).
Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.