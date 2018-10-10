Брянец ищет свидетелей ДТП у «Полтинника»

Житель Брянска Дмитрий Шапарев разыскивает очевидцев аварии, которая случилась у «Полтинника» в Брянске 12 октября.

Инцидент произошел около семи вечера. По словам автора поста, на дороге столкнулись красная Skoda и черный Dodge.

«Ищу свидетелей ДТП. В пятницу, 12 октября, на кольце у Полтинника произошло ДТП в 18.45 вечера. Красная Шкода Фабия и черный Додж. Если момент аварии кто-то видел или записал на видеорегистратор - прошу откликнуться», - сообщил Дмитрий.

«А мне кажется, Додж ехал по кольцу, а красный съезжал и должен был пропустить черного, но решил проскочить и не получилось», - прокомментировала Наталья Россова.

«У меня была один в один такая же ситуация на этом кольце!! Я был на том же месте, где и красный автомобиль!!! А со стороны моста ехал дед и решил проскочить, и резко затормозил!! В итоге ДТП, где меня признали виновным по принципу - он тоже на кольце, а я не соблюдал дистанцию!!! Там и на ППСовской будке есть камеры, типа, делали запрос, сказали, что они не пишут!!!», - поделился Илья Юдин.

«Чтобы съехать вправо, можно было сразу занять крайнюю правую, а не перестраиваться на самом кольце», - заметила Ольга Раковская.