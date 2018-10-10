Вандализм на кладбище в поселке Белые Берега: разбиты памятники
В одной из соцсетей появилась информация о том, что в поселке Белые Берега на местном кладбище вандалы надругались над могилами усопших.
По словам жительницы Брянска Олеси Вороновой, которая пришла на могилу к сыну, на сей раз хулиганы разбили фигурки ангелов, стоящие около памятника.
«Хочется обратить внимание нашей администрации на то, что происходит на святом месте - на кладбище! Сколько ещё люди будут видеть этот ужас, приходя на могилки к своим близким! Три года я, приходя к своему сыночку, прибываю в ужасе. С могилки было украдено 10 кружек, все игрушки, неоднократно были испорчены вазы с цветами, венки, но то, что мы увидели, придя в эти выходные, это просто кошмар!!!», - поделилась Олеся.
Местные жители тоже пришли в ужас от увиденного и высказали свое мнение по этому поводу.
«Нелюди, другого слова не нахожу», - прокомментировала Наталья Иванова.
По словам брянца Александра Гуляева, подобную ситуацию он видел год назад, когда прибыл на могилу к родителям. Тоже обнаружил сломанную вазу. Пока думал, говорит мужчина, как починить, увидел подростков, прыгающих по соседним могилам.
«Расшатывали надгробья и кидались друг в друга искусственными цветами. Я их, конечно, шуганул, но вряд ли они одни такие. Нелюди, нет, их так воспитывают, это дети», - прокомментировал Александр Гуляев.
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