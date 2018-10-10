Брянца, совершившего разбойное нападение, приговорили к 8 годам колонии

Володарский райсуд признал 33-летнего брянца виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для здоровья.

Инцидент произошел 30 ноября 2017 года. Жители Володарского района незаконно проникли в дом потерпевшего, где избили его и, угрожая топором, похитили телефон за одну тысячу рублей и набор в виде двух бутафорских мечей стоимостью 3 тыс рублей.

Подозреваемого предали суду, уголовное дело в отношении его сообщника выделили в отдельное производство.

Суд приговорил виновного к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его через Брянский областной суд, полагая, что вина не доказана, а назначенное наказание является чрезмерно суровым.

Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу. Приговор вступил в законную силу.