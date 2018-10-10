Женщина пострадала на пожаре в Бежицком районе

Возгорание в квартире жилого дома, расположенного в Бежицком районе Брянска, случилось 15 октября.

Информацию о пожаре в многоквартирном доме на улице Ново-Советской спасатели получили в половине одиннадцатого вечера. Когда они прибыли, пламенем в комнате было охвачено кресло.

Огонь потушили в 22:47. Одного человека успели эвакуировать; еще одна женщина пострадала, известно, что ей 50 лет, она надышалась дымом и могла погибнуть.

Эксперты выясняют причины случившегося.