Без работы в Унече оставили адвоката из-за посредничества в получении взятки
41-летнюю женщину-адвоката приговорили в Унече к штрафу - в 300 тысяч рублей - за посредничество во взяточничестве.
Как выяснили в прокуратуре, инцидент случился в июле 2017 года. Адвокат передала взятку - 30 тыс рублей -начальнику отдела экономической безопасности унечского МВД. Она была посредником. За эти деньги правоохранитель должен был провести проверку по заявлению доверителя адвоката для возвращения большой суммы долга.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ вместе со службой собственной безопасности полиции.
Приговор не вступил в законную силу.
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