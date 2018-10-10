Дерево протаранил пенсионер на иномарке в Брянске

78-летний водитель автомобиля Nissan Almera получил травмы во время ДТП 15 октября на улице Советской в Брянске.

Инцидент случился около двух дня. В отдел ГИБДД информация о том, что в городскую больницу обратился мужчина с переломом акромиального конца левой ключицы, поступила в начале седьмого вечера. По словам медиков, пенсионеру назначили лечение и отпустили домой.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Nissan Almera при движении задним ходом съехал в кювет и врезался в дерево.