Дом на Орловской в Брянске погружается в фекалии

Подвал шестого подъезда пятого дома на улице Орловской скоро затопит канализационными отходами, сообщил в одной из соцсетей житель Брянска.

По словам Михаила Сидякина, очередной прорыв трубы случился в пятницу, 12 октября. Мужчина говорит, об этом сразу уведомили управляющую компанию. В течение выходных ситуацию так и не решили.

«Сегодня, 15 октября, обращались напрямую к главному инженеру, который сказал, что необходимо менять трубы, а для этого нужна подрядная организация. Предпринимать какие-либо действия к временному устранению неисправности, видимо, никто не собирался. Можно ли как-то повлиять на УК или куда следует обращаться? Заранее спасибо», - поделился Михаил.

Автор поста уверен, что скоро подвал станет озером, где будут плавать не караси и кувшинки, а продукты жизнедеятельности.

Пользователи сети посоветовали мужчине обратиться с этим вопросом в прокуратуру.

«Напишите на сайт росжкк. Там идёт автоматическая рассылка в прокуратуру, жилищную инспекцию, администрацию. Можно прикрепить фото», - порекомендовала Светлана Богданова.