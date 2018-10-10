Автоледи в селе Княгинино насмерть придавило иномаркой Ford Focus

38-летняя женщина получила смертельные травмы от собственного автомобиля на улице Щелокова в селе Княгинино Севского района 15 октября.

Инцидент произошел в начале седьмого утра. Как объяснили в отделе ГИБДД, 38-летняя водитель автомобиля Ford Focus прогревала транспорт и, не поставив его на автоматический ручной тормоз, вышла из машины. Поскольку автомобиль был припаркован на возвышении, то самопроизвольно покатился с горки. Автоледи решила остановить его, удерживая руками спереди, в итоге произошел наезд.

«В результате ДТП 38-летняя женщина от полученных травм скончалась», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, 9 октября в селе Лопушь 24-летняя водитель автомобиля Ford Focus получила травмы после аварии с иномаркой Skoda Oktavia.