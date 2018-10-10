Главу сельской администрации в Гордеевском районе наказали
Прокурор установила, что одна семья в Гордеевском районе получила жилье без заключения договора с квартиросъемщиком.
Как выяснилось, предоставление помещения было согласовано администрацией Мирнинского сельского поселения.
С 2015 года по нынешний год семья из трех человек проживала в благоустроенной муниципальной квартире, какие-либо договоры, которые узаконивают пребывание в муниципальном жилье, сельская администрация не заключала. Поэтому коммунальные услуги полностью не оплачивались.
Из-за того, что никакого договора не было, постепенно перед управляющей компанией образовалась задолженность, в итоге к сентябрю 2018 года насобиралась 71 тыс рублей.
«Прокурор потребовал устранить нарушения и внес представление в адрес главы сельской администрации», - сообщили в прокуратуре.
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