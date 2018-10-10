Двое пассажиров, пострадавших в ДТП под Выгоничами, оказались в больнице

ДТП с участием иномарки и трамвая произошло на пересечении улиц Тенишевой и Твардовского в областном центре 13 октября.

Смоленские правоохранители задержали ранее судимого 56-летнего мужчину, который подозревается в похищении с территории пилорамы.

Жительница Смоленска опубликовала в сети фото свалки, которая образовалась на улице Тимирязева в областном центре.

В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.

ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf и троллейбуса произошло на улице 25 Сентября в областном центре 15 октября.

18-летний водитель Suzuki Baleno ехал в Удельные Уты и врезался в Lada Largus под управлением 33-летнего водителя.

Само происшествие произошло в начале девятого утра на 24-м километре трассы под Выгоничами.

У 22-летней пассажирки автомобиля Lada Largus все намного сложнее, ее госпитализировали с диагнозом ушиб грудного поясничного отдела позвоночника.

У 17-летнего парня из машины Suzuki Baleno - ссадины лица справа, ушиб шейного отдела таза, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма; врачи отпустили его с назначением лечения.

22-летняя пассажирка автомобиля Lada Largus и 17-летний пассажир иномарки Suzuki Baleno получили травмы после аварии на трассе «Брянск-Новозыбков-Трубчевск», которая случилась 15 октября.

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Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36% В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.

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Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».