Более 4,1 млн рублей задолжало брянское предприятие своим сотрудникам

Директор ООО «ЭкоФрио» наказан за нарушение закона об оплате труда.

Прокурор по сообщениям СМИ провел проверку в фирме в плане выплаты зарплаты сотрудникам. Как выяснилось, с июля по сентябрь руководство задолжало 48 работникам более 4,1 млн рублей.

В отношении директора завели дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Рассмотрение актов прокурорского реагирования контролирует прокуратура Брянского района.

«Проверку соблюдения трудового законодательства в данной организации продолжают», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.