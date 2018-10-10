В районе «БУМа» в Брянске появился «ловец» автомобилей

В соцсетях жители Брянска говорят о яме, которая образовалась на проезжей части прямо у магазина «БУМ».

Фото, свидетельствующие о выбоине, опубликовали очевидцы. По словам брянцев, этот «ловец» автомобилей образовался достаточно давно, просто сперва он был не очень заметен, теперь грунт еще больше провалился. Вскоре возможен полный провал асфальта.

«Вот такая яма в районе БУМа, возможен полный провал. Вниманию водителей!», - поделился пользователь под ником Близкий Друг.

«Вы, видно, ям не видели на дорогах, это так, трещинка», - заметил Валерий Самойлов.