47-летний брянец ушиб голову в ДТП на улице Клинцовской

15 октября в Брянске на улице Клинцовской произошло ДТП с автомобилем Lada Kalina, пострадал 47-летний мужчина-пешеход.

Он пересекал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В итоге был сбит машиной. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Сейчас он на амбулаторном лечении.

Сама авария случилась в половине второго дня. В отделе Госавтоинспекции объяснили, что 26-летняя автоледи на машине Lada Kalina ехала с улицы Молодой Гвардии по переулку Северному и сбила пешехода.