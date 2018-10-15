47-летний брянец ушиб голову в ДТП на улице Клинцовской
15 октября в Брянске на улице Клинцовской произошло ДТП с автомобилем Lada Kalina, пострадал 47-летний мужчина-пешеход.
Он пересекал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В итоге был сбит машиной. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Сейчас он на амбулаторном лечении.
Сама авария случилась в половине второго дня. В отделе Госавтоинспекции объяснили, что 26-летняя автоледи на машине Lada Kalina ехала с улицы Молодой Гвардии по переулку Северному и сбила пешехода.
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