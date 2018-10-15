Переселенке из Армении причинили ущерб брянские «домушницы»

Полиция Брянской области завела уголовное дело на 48-летнюю местную жительницу и ее 25-летнюю дочь, их подозревают в краже имущества из дома переселенки из Армении.

Потерпевшая о похищении имущества из дома в Вишневом узнала от соседки. Когда она прибыла, выяснила, что из дома пропали тумба, телевизор, кровать, шкафы – ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Как оказалось, 30-летняя женщина переехала в Брянскую область из Армении и получила от Климовской администрации в селе дом. Временно проживала в райцентре, пока в новом жилище делался ремонт.

В течение суток подозреваемые были задержаны. Женщины не думали, что полиция придет к ним домой, поэтому похищенную мебель не спрятали. Злоумышленницы в течение нескольких недель присматривались к домику и однажды вечером вооружились монтировкой для срыва замка и вошли в чужой дом.

Задержанным грозит до шести лет, до суда они будут находиться под подпиской о невыезде.