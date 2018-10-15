Поиск по сайту
Поиск по сайту

Легковушка сгорела в Брянске на улице Ломоносова

Опубликовано Сегодня, 08:06

Возгорание легкового автомобиля произошло на улице Ломоносова в Советском районе Брянска 17 октября.

Информацию о пожаре спасатели получили в 02:57. Сразу на место выехали расчеты на двух автоцистернах. Как выяснилось, пылала легковушка. На гашение было подано два ручных ствола.

Огонь был ликвидирован в течение нескольких минут. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, легковушка сгорела в Унече 23 сентября.

Фото
 900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Жилой дом тушили огнеборцы в Бежицком районе
  • В Фокинском районе горела легковушка
  • На улице 3-я Ломоносова в Брянске горел жилой дом
  • Легковушка сгорела полностью в Унече
  • В Дубровском районе огнеборцы гасили нежилой дом
    •
    Новости регионов
    Девушка погибла под колесами авто на Кирова в Смоленске
    10:18:20 17-10-2018
    Трагедия случилась в Смоленске на улице Кирова – неустановленный водитель сбил насмерть девушку.
    Семья в Рославле осталась без крова и гаража
    08:13:54 17-10-2018
    Пожар на 1-м Братском переулке в Рославле случился 16 октября.
    Книгу мемуаров княгини Марии Тенишевой презентуют в Смоленске
    10:10:51 16-10-2018
    Презентация переизданной книги «Княгиня М.К. Тенишева. Впечатления моей жизни» состоится в Смоленске 18 октября в художественной галерее смоленского государственного музея-заповедника.
    В Смоленске троллейбус протаранила иномарка Volkswagen Golf
    08:46:46 16-10-2018
    ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf  и троллейбуса произошло на улице 25 Сентября в областном центре 15 октября.
    Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36%
    12:35:19 15-10-2018
    В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года  к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36%  - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев  – с 7 до 6.
    На улице Тимирязева в Смоленске образовалась свалка
    09:00:08 15-10-2018
    Жительница Смоленска опубликовала в сети фото свалки, которая образовалась на улице Тимирязева в областном центре.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:45
    Суд не разжалобили брянские наркоторговцы
    Сегодня, 10:08
    Серьезное ДТП в Сураже: пострадала 62-летняя велосипедистка
    Сегодня, 10:00
    Брянец совершил мошенничество почти на миллион рублей
    Сегодня, 09:50
    Жительница Брянска поломала палец из-за автомобилиста на Mitsubishi
    Сегодня, 09:37
    Брянца подозревают в афере с автомобилем и присвоении денег
    Сегодня, 08:38
    Площадку за филармонией в Брянске практически привели в порядок
    Сегодня, 08:06
    Легковушка сгорела в Брянске на улице Ломоносова
    Сегодня, 07:58
    Школьника задержали в брянском торговом центре за попытку похищения куртки
    Вчера, 17:01
    Тротуары восстанавливают на Московском проспекте в Брянске
    Вчера, 16:30
    В Трубчевске велосипедиста госпитализировали после аварии
    Вчера, 16:07
    Переселенке из Армении причинили ущерб брянские «домушницы»
    Вчера, 15:35
    47-летний брянец ушиб голову в ДТП на улице Клинцовской
    Вчера, 15:06
    В ближайшее время ливневку на Московском проспекте в Брянске приведут в порядок
    Вчера, 14:44
    В районе «БУМа» в Брянске появился «ловец» автомобилей
    Вчера, 14:21
    Более 4,1 млн рублей задолжало брянское предприятие своим сотрудникам
    Вчера, 13:35
    Двое пассажиров, пострадавших в ДТП под Выгоничами, оказались в больнице
    Вчера, 13:09
    В 2018 году в Брянской области закупили 12 новых снегоуборочных машин
    Вчера, 12:50
    Главу сельской администрации в Гордеевском районе наказали
    Вчера, 12:38
    В соцсетях брянцы говорят о наркоманах в подъездах
    Вчера, 11:56
    Автоледи в селе Княгинино насмерть придавило иномаркой Ford Focus
    Вчера, 11:45
    Дом на Орловской в Брянске погружается в фекалии
    Вчера, 11:16
    Дерево протаранил пенсионер на иномарке в Брянске
    Вчера, 10:42
    Без работы в Унече оставили адвоката из-за посредничества в получении взятки
    Вчера, 10:27
    Женщина пострадала на пожаре в Бежицком районе
    Вчера, 09:49
    Житель Унечи скрыл от государства 2,3 млн рублей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 09:00
    Предприниматели Брянской области примут участие в 21-й Центрально-Азиатской Международной выставке "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" WorldFood Kazakhstan-2018. 1
    Вчера, 19:48
    «Борьба за здоровье: современный подход» 1
    Вчера, 19:00
    10 октября в Москве был проведен круглый стол Изборского клуба «В поисках русской мечты и образ будущего». 1
    Вчера, 10:11
    «Мираторг» увеличил объем производства высококачественного мяса птицы за 9 месяцев 2018 года до 89 тысяч тонн в
    15-10-2018, 14:44
    В Брянском цирке с 27 октября стартует новая программа «Дикая планета».
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах Новость дня
    Трагедия в Стародубском районе: во время ДТП погибла девочка двух лет
    Новости Происшествия
    В реке Десна села Гостиловка жители обнаружили взрывоопасный предмет
    Общество О главном
    Брянской учительнице собирают деньги на операцию
    Новости Происшествия
    «Ломщик» купюр из Беларуси обманул в Брянске продавцов на 200 тыс руб
    Общество Новость дня
    Особняк в центре Брянска сдают в аренду за 1 рубль в год
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Неделя конкуренции в России

    С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

    Ростелеком новости
    Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

    Дан старт одному из самых масштабных в России игровых событий «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом». Событие включает три игровых этапа и суперфинал на WG Fest. Участники боевого марафона могут выиграть премиум танки, игровое золото и реальные деньги – призовой фонд составляет 6 000 000 рублей. Самые привлекательные условия на старте ожидают пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming.

    РЖД новости
    Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36%

    Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36%В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года  к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36%  - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев  – с 7 до 6.
    МРСК новости
    В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров

    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).
    Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

    РЖД новости
    Последние квартиры в таунхаусах

    Последние квартиры в таунхаусахСовременный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.