Легковушка сгорела в Брянске на улице Ломоносова

Возгорание легкового автомобиля произошло на улице Ломоносова в Советском районе Брянска 17 октября.

Информацию о пожаре спасатели получили в 02:57. Сразу на место выехали расчеты на двух автоцистернах. Как выяснилось, пылала легковушка. На гашение было подано два ручных ствола.

Огонь был ликвидирован в течение нескольких минут. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, легковушка сгорела в Унече 23 сентября.