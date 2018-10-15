Брянца подозревают в афере с автомобилем и присвоении денег

Брянские правоохранители подозревают жителя Клинцов в мошенничестве с машиной и присвоении чужих денег.

К полицейским обратился 45-летний потерпевший. В 2015 году на него было заведено уголовное дело, должен был быть суд. Дабы семья не осталась без средств к существованию, он решил продать свою машину «Лада Нива». Однако времени на это у него не оказалось, тогда он доверил дело приятелю, ему отдал документы на транспорт, а также ключи.

Возможный покупатель нашелся почти сразу, однако приятель сказал хозяину, что тот хочет проконсультироваться у юристов по поводу этой покупки, для этого ему якобы нужен паспорт на авто. Подозреваемый получил документ. Прошло время, но хозяин машины так и не получил 330 тысяч рублей, ни самого транспорта с паспортом.

В тот момент брянца уже отправили в колонии согласно решению суда. В конце 2017 года его отпустили на свободу досрочно с условным сроком. Однако он так и не получил денег от знакомого (последнего тоже судили). В связи с этим он обратился к правоохранителям.

Как рассказали в управлении МВД, к тому времени злоумышленник уже оформил транспорт на себя, а потом продал жителю Климова. Вырученные деньги потратил.