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Жительница Брянска поломала палец из-за автомобилиста на Mitsubishi

Опубликовано Сегодня, 09:50

ДТП с участием автомобиля Mitsubishi произошло на улице Бежицкой 16 октября в областном центре, пострадала 56-летняя женщина-пешеход.

Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В это время 47-летний водитель на своем Mitsubishi ехал с улицы Степной на Войстроченко и сбил ее.

Авария, по словам сотрудников ГИБДД, произошла около девяти утра.

В итоге женщина едва не лишилась руки, врачи диагностировали закрытый перелом пятого пальца левой кисти, ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

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