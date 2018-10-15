Жительница Брянска поломала палец из-за автомобилиста на Mitsubishi

ДТП с участием автомобиля Mitsubishi произошло на улице Бежицкой 16 октября в областном центре, пострадала 56-летняя женщина-пешеход.

Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В это время 47-летний водитель на своем Mitsubishi ехал с улицы Степной на Войстроченко и сбил ее.

Авария, по словам сотрудников ГИБДД, произошла около девяти утра.

В итоге женщина едва не лишилась руки, врачи диагностировали закрытый перелом пятого пальца левой кисти, ее отпустили домой на амбулаторное лечение.