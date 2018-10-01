Кощунственное издевательство в Брянске: живодеры убили кошку
Одно из брянских СМИ опубликовало в соцсетях фотографии убитого животного.
История произошла на улице Калинина в Советском районе областного центра. Во дворе заброшенного дома 91 а, который давно оккупировали люди без определенного места жительства, неизвестные убили черную кошку.
Труп животного повесили на заборе.
Брянцы, увидев в сети страшыне снимки, пришли в ужас.
«Поубивала бы таких», - прокомментировала Татьяна Сайко.
«Зачем выкладывать такое в сеть?», - спросила Евгения Караваева.
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