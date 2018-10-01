В суде развели жительницу Брянска и молодого азербайджанца

Прокурор Советского района Брянска проверил, насколько в городе соблюдается миграционное законодательство, и обнаружил, что одна парочка заключила брак не с целью создания семьи.

Как выяснилось, в управление по вопросам миграции МВД региона с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты обратился гражданин Азербайджана, 23-летний парень. Он предоставил свидетельство о заключении брака с уроженкой Брянска, 42-летней женщиной.

«По законодательству, фиктивный брак (созданный без намерения создать семью) признается недействительным», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд для признания брака недействительным.

В суде разделили мнение прокуратуры и удовлетворили заявленные требования.

Решение суда пока не вступило в законную силу.