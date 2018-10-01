Жительница Клетни хотела с помощью икон поправить свое положение

48-летняя жительница поселка Клетня, не имевшая проблем с законом, от нужды в деньгах решилась на преступление и совершила кражу из квартиры односельчанина; женщина задержана, ей грозит срок.

58-летний мужчина рассказал правоохранителям, забыв запереть дверь квартиры на ночь, утром обнаружил пропажу на стене двух икон.

Подозреваемую задержали практически сразу. Ее выдали иконы, которые под видом якобы картин, завернутых в бумагу, она оставила в доме на хранение у пожилой матери. Последняя ничего не знала о происхождении оставленной дочерью вещи.

В отделении задержанная признала вину, объяснив, что нуждалась в финансах, поэтому пошла на преступление. Образа вернули хозяину.

Женщине ж, решившей с помощью продажи икон поправить материальное положение, «светит» до пяти лет.