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«Соль» довела брянца до уголовного дела

Опубликовано Сегодня, 15:30

Жителю Брянска предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, ему может грозить от трех до десяти лет заключения.

Во время одного из рейдов в Бежицком районе Брянска к правоохранителям обратились жители, которые видели странного мужчину, что-то искавшего в кустах у дороги. Оперативники вместе со свидетелями осмотрели территорию и задержали 23-летнего брянца, который имел судимость за приобретение запрещенных веществ.

Во время досмотра у него нашли четыре полимерных свертка массой 1, 87 грамма. Вскоре выяснилось, что это наркотик «соль».

Молодой человек стал сотрудничать со следователями и объяснил, что приобрел наркотик через мессенджер.

«Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Бежицкий районный суд  Брянска», - сообщили в пресс-службе МВД.

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