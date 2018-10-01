Сотрудник брянской колонии №4 пронес для осужденного запрещенные предметы

Следком Брянской области завел уголовное дело на младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как выяснили следователи, сержант внутренней службы за вознаграждение в 25 тыс рублей пронес на режимную территорию 16 мобильных телефонов и другие запрещенные предметы, которые были предназначены для одного из осужденных. Преступление выявила служба собственной безопасности регионального управления ФСИН.

«Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в следкоме.