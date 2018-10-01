В селе Рогово огнеборцы тушили загоревшуюся солому
Возгорание соломы в тюках произошло в селе Рогово Почепского района 17 октября.
Информацию о пожаре спасатели получили в 23:51. Сразу на место выехали огнеборцы 37-й, 50-й частей на двух автоцистернах. За 22 минуты они прибыли, как выяснилось, горела солома в тюках. На тушение подали два ствола. Распространение пламени предотвратили.
«В 00.25 загорание локализовано, в 01.02 ликвидировано. Пострадавших не было. Причину установят», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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