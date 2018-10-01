Брянец ударил ножом знакомого во время драки

Клинцовская полиция задержала 26-летнего парня, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

История случилась 15 октября. 25-летний молодой человек был доставлен в больницу в пьяном виде с ножевым ранением. Утром он покинул палату, сообщив о хорошем самочувствии, но 17 октября вновь вернулся в больницу в связи с ухудшением состояния.

Вскоре был задержан подозреваемый. Как выяснилось, 15 октября потерпевший и он пили вместе спиртное. Возникла драка, во время которой задержанный и поранил 25-летнего парня.

Сейчас пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемому «светит» срок по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».