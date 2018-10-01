Жителя Клинцов, замкнувшего родную мать в бане, приговорили к лишению свободы

Очередной фешн-марафон в ведущих мировых столицах моды подошел к концу, а это значит, что все дизайнеры уже определились с тем, что будет в тренде на протяжении следующих самых холодных месяцев года. Подобрать себе теплый и уютный, но при этом стильный и модный образ смолянам помогут новые коллекции любимых брендов, представленные на территории торгово-развлекательного центра «Макси».

Не пугайтесь, если проснетесь после новогодних праздников, а телевизор не работает. Вам просто отключили аналоговое вещание.

В Смоленском регионе Московской железной дороги ремонтно-путевая кампания находится на завершающем этапе. С апреля 2018 года железнодорожники отремонтировали 51,4 км пути, что составляет 96% от запланированного объема. Кроме того, уложено 25 новых стрелочных переводов из 34 запланированных. Работы идут по графику.

Ярцевская полиция возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который подозревается в избиении 37-летней женщины.

Остановку общественного транспорта смоляне занесли в «Черный список», поскольку на ней образовалась настоящая свалка.

«Суд приговорил виновного к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца», - сообщили в прокуратуре.

Инцидент случился 7 августа 2018 года. Мужчина на несколько часов запер 71-летнюю мать в бане, расположенной во дворе дома.

31-летнего жителя Клинцовского района мировой судья признал виновным по ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

«Ростелеком» и ПФР представили новый обучающий модуль для пенсионеров «Видеообщение в интернете» Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста.

Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36% В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.

В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).

Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».