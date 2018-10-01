63-летнего мужчину в Клетне насмерть сбила «Газель»
63-летний пенсионер получил смертельные травмы, попав под колеса «Газели» в Клетнянском районе 17 октября.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сама авария произошла на 28 километре трассы «Брянск-Смоленск-Клетня» около девяти вечера. Как сообщили в отделе Госавтоинспекции, 25-летний водитель машины «ГАЗ-3010» двигался в сторону автодороги «Орёл-Брянск-Смоленск» и сбил 63-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.
Напомним, 16 октября в Сураже на улице Белорусской 62-летняя велосипедистка получила травмы во время ДТП с автомобилем «ВАЗ-2107».
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