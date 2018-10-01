Мальчик четырех лет поломал ногу в ДТП на трассе «Злынка-Карпиловка»

Очередной фешн-марафон в ведущих мировых столицах моды подошел к концу, а это значит, что все дизайнеры уже определились с тем, что будет в тренде на протяжении следующих самых холодных месяцев года. Подобрать себе теплый и уютный, но при этом стильный и модный образ смолянам помогут новые коллекции любимых брендов, представленные на территории торгово-развлекательного центра «Макси».