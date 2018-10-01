Мальчик четырех лет поломал ногу в ДТП на трассе «Злынка-Карпиловка»
17 октября в Злынковском районе произошла серьезная авария, мог погибнуть четырехлетний мальчик – пассажир «ВАЗа 21140».
У пострадавшего ребенка закрытый перелом бедра. Его госпитализировали в больницу.
Само происшествие случилось около четырех дня на третьем километре трассы «Злынка-Карпиловка». По предварительным данням, 22-летний автомобилист, управляя «ВАЗом», ехал из села Карпиловка в Злынку и, не справившись с управлением, вылетел в кювет.
Напомним, в Брянске водитель Renault Logan нарушил планы 19-летней пассажирки.
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