Недалеко от Почепа водитель «ВАЗа» пострадал из-за лося
17 октября в Почепском районе произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ – 21074» и лося, в итоге пострадал водитель.
Инцидент случился на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Баклань-Котляково» около семи утра. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают, 23-летний парень, управляя «ВАЗом», сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. Из-за столкновения с животным машина слетела в придорожный ров.
Пострадавшего парня доставили в больницу. У него перелом дистального эпифиза лучевой кости с вывихом в лучезапястном суставе, вывих головки лучевой кости в локтевом суставе.
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МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
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В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за девять месяцев 2018 года.ми, обществом и инвесторами.
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Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.