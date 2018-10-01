Недалеко от Почепа водитель «ВАЗа» пострадал из-за лося

17 октября в Почепском районе произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ – 21074» и лося, в итоге пострадал водитель.

Инцидент случился на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Баклань-Котляково» около семи утра. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают, 23-летний парень, управляя «ВАЗом», сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. Из-за столкновения с животным машина слетела в придорожный ров.

Пострадавшего парня доставили в больницу. У него перелом дистального эпифиза лучевой кости с вывихом в лучезапястном суставе, вывих головки лучевой кости в локтевом суставе.