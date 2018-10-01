В Дятькове школьник угнал машину, дабы загладить вину перед отцом

Дятьковские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобиля.

По словам потерпевшего, 36-летнего мужчины из Фокино, машина была припаркована у дома. Пропажу заметил утром 3 октября.

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу. Помог сам злоумышленник, который оставил похищенную машину на улице. При этом на переднем бампере регистрационный номер был другим, а сзади его совсем не было.

Для выяснения обстоятельств, полиция зашла во двор ближайшего дома и заметила там такую же красную «девятку», только разбитую и со снятыми номерами.

Оказалось, что автомобиль разбил сын хозяина. Испугавшись отца, 15-летний подросток придумал план: нашел такой же транспорт красного цвета и нужной модели без сигнализации, отверткой взломал замок и отогнал в лес, чтобы поменять номера. Но с собой взял лишь передний номер, с которым через несколько часов и пригнал машину к родительскому дому.

Подозреваемый во всем сознался. Похищенное авто вернули владельцу.

Школьнику грозит до пяти лет. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.