В Дятькове школьник угнал машину, дабы загладить вину перед отцом
Дятьковские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобиля.
По словам потерпевшего, 36-летнего мужчины из Фокино, машина была припаркована у дома. Пропажу заметил утром 3 октября.
Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу. Помог сам злоумышленник, который оставил похищенную машину на улице. При этом на переднем бампере регистрационный номер был другим, а сзади его совсем не было.
Для выяснения обстоятельств, полиция зашла во двор ближайшего дома и заметила там такую же красную «девятку», только разбитую и со снятыми номерами.
Оказалось, что автомобиль разбил сын хозяина. Испугавшись отца, 15-летний подросток придумал план: нашел такой же транспорт красного цвета и нужной модели без сигнализации, отверткой взломал замок и отогнал в лес, чтобы поменять номера. Но с собой взял лишь передний номер, с которым через несколько часов и пригнал машину к родительскому дому.
Подозреваемый во всем сознался. Похищенное авто вернули владельцу.
Школьнику грозит до пяти лет. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
Новости регионов
МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста.
В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за девять месяцев 2018 года.ми, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.