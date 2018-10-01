Жительница Бежицкого района, пожелав продолжения банкета, лишилась денег
Правоохранители Бежицкого района задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который подозревается в краже денег с банковской карты.
Как рассказала потерпевшая 66-летняя женщина, с ее карты неизвестный списал шесть тысяч рублей. Накануне она пила спиртное в компании знакомых мужчин. Когда алкоголь закончился, дама предложила оплатить продолжение праздника и отдала свою карту с пин-кодом, да вот только забыла, кому именно. На следующий день она так и не вспомнила, кто взял ее кредитку.
Установить подозреваемого удалось полицейским. Вскоре он был доставлен в отделение, где признался, что воспользовался ситуацией и после приобретения спиртного снял с карты оставшиеся деньги.
«Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет. Ущерб задержанный возместил в полном объеме», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
Новости регионов
МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста.
В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за девять месяцев 2018 года.ми, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.