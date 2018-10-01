Жительница Бежицкого района, пожелав продолжения банкета, лишилась денег

Правоохранители Бежицкого района задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который подозревается в краже денег с банковской карты.

Как рассказала потерпевшая 66-летняя женщина, с ее карты неизвестный списал шесть тысяч рублей. Накануне она пила спиртное в компании знакомых мужчин. Когда алкоголь закончился, дама предложила оплатить продолжение праздника и отдала свою карту с пин-кодом, да вот только забыла, кому именно. На следующий день она так и не вспомнила, кто взял ее кредитку.

Установить подозреваемого удалось полицейским. Вскоре он был доставлен в отделение, где признался, что воспользовался ситуацией и после приобретения спиртного снял с карты оставшиеся деньги.

«Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет. Ущерб задержанный возместил в полном объеме», - сообщили в пресс-службе МВД региона.