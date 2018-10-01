Правоохранители проводят проверку в связи со смертельным ДТП в Климовском районе
18 октября на трассе «Смотрова Буда – Топаль – Климово» в Климовском районе Брянской области случилось ДТП, в котором погибли водитель и 37-летний пассажир «Лады».
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, 51-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и врезался в трактор.
«На месте ДТП работают полицейские, проводится доследственная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия», - объяснили в управлении МВД области.
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