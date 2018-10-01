Огнеборцы тушили сарай в Жуковском районе

Пожар в сарае в селе Крыжино Жуковского района случился 19 октября.

Информацию о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:59 ночи. На место выезжали спасатели 34-й и 23-й частей на двух автоцистернах. За 20 минут они были по адресу. Как выяснилось, горел сарай 6х4 метров.

«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 03.38 загорание локализовали, в 04.35 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину установят специалисты.