Огнеборцы тушили сарай в Жуковском районе
Пожар в сарае в селе Крыжино Жуковского района случился 19 октября.
Информацию о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:59 ночи. На место выезжали спасатели 34-й и 23-й частей на двух автоцистернах. За 20 минут они были по адресу. Как выяснилось, горел сарай 6х4 метров.
«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
В 03.38 загорание локализовали, в 04.35 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину установят специалисты.
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