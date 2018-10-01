Поиск по сайту
Поиск по сайту

Огнеборцы тушили сарай в Жуковском районе

Опубликовано Сегодня, 07:51

Пожар в сарае в селе Крыжино Жуковского района случился 19 октября.

Информацию о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:59 ночи. На место выезжали спасатели 34-й и 23-й частей на двух автоцистернах. За 20 минут они были по адресу. Как выяснилось, горел сарай 6х4 метров.

«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 03.38 загорание локализовали, в 04.35 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину установят специалисты.

Фото
 620
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В деревне Леденево загорелась квартира
  • Житель поселка Выгоничи остался без дома
  • Огнеборцы сразу нескольких частей тушили горящий дом и сараи в Фокинском районе
  • В Фокинском районе во время пожара из жилого дома эвакуировали 25 человек
  • В Клинцах огнеборцы тушили хозяйственное строение
    •
    Новости регионов
    Серьезное ДТП произошло на Дзержинского в Смоленске
    08:30:18 19-10-2018
    Авария с участием двух иномарок произошла 19 октября в Смоленске на улице Дзержинского, сообщил паблик drive 2 smolensk.
    Смоленский следком проводит проверку в связи со смертью подростка
    08:19:33 19-10-2018
    Обстоятельства и причины гибели подростка, тело которого обнаружили в Смоленска 15 октября, устанавливают сотрудники следкома.
    МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза
    11:56:08 18-10-2018
    Нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов привели к значительному росту столкновений автомобилей с поездами на Московской железной дороге.
    Автобусная остановка в Богородицком попала в «Черный список»
    09:04:14 18-10-2018
    Остановку общественного транспорта смоляне занесли в «Черный список», поскольку на ней образовалась настоящая свалка.
    В Ярцеве мужчина зверски избил даму сердца
    08:02:16 18-10-2018
    Ярцевская полиция возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который подозревается в избиении 37-летней женщины.
    Ремонтно-путевая кампания завершается в Смоленском регионе МЖД
    13:14:21 17-10-2018
    В Смоленском регионе Московской железной дороги ремонтно-путевая кампания находится на завершающем этапе. С апреля 2018 года железнодорожники отремонтировали 51,4 км пути, что составляет 96% от запланированного объема. Кроме того, уложено 25 новых стрелочных переводов из 34 запланированных. Работы идут по графику.
    Лента новостей
    Сегодня, 09:41
    Укладку плитки в брянском сквере Морозова завершат в течение двух дней
    Сегодня, 08:56
    В Погаре работница универмага обманула покупателей на 140 тыс рублей
    Сегодня, 08:09
    Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пропавшего в Брянске Никиты Коробкова
    Сегодня, 08:02
    Евгений Егоров стал председателем арбитражного суда Брянской области
    Сегодня, 07:51
    Огнеборцы тушили сарай в Жуковском районе
    Вчера, 17:01
    Правоохранители проводят проверку в связи со смертельным ДТП в Климовском районе
    Вчера, 16:41
    Жительница Бежицкого района, пожелав продолжения банкета, лишилась денег
    Вчера, 16:09
    В Брянске пропал 17-летний Никита Коробков
    Вчера, 15:44
    В Дятькове школьник угнал машину, дабы загладить вину перед отцом
    Вчера, 15:10
    Недалеко от Почепа водитель «ВАЗа» пострадал из-за лося
    Вчера, 14:43
    Как «Чистая планета» очистит Брянщину от мусора
    Вчера, 14:43
    Брянский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
    Вчера, 14:31
    Мальчик четырех лет поломал ногу в ДТП на трассе «Злынка-Карпиловка»
    Вчера, 13:34
    В память о погибших в Керчи брянцы несут цветы к стихийному мемориалу
    Вчера, 13:15
    Серьезное ДТП в селе Хохловка: есть пострадавшие
    Вчера, 12:22
    63-летнего мужчину в Клетне насмерть сбила «Газель»
    Вчера, 11:46
    Задолженность в миллион рублей: поселке Большое Полпино предприятие не платило зарплату
    Вчера, 11:28
    Две автоледи на улице Брянского Фронта не поделили дорогу
    Вчера, 10:58
    Стадион «Труд» приводят в порядок в Клинцах
    Вчера, 10:40
    «Ловушку» для детей обнаружили на Молодежной в Брянске
    Вчера, 09:50
    Жителя Клинцов, замкнувшего родную мать в бане, приговорили к лишению свободы
    Вчера, 09:42
    В Почепе женщина проживала в доме, подлежащем сносу
    Вчера, 08:40
    Брянец ударил ножом знакомого во время драки
    Вчера, 08:01
    Серьезное ДТП с двумя легковушками случилось в Брянске
    Вчера, 07:45
    В селе Рогово огнеборцы тушили загоревшуюся солому
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:24
    Справедливая цена: сколько должна стоить новая квартира? 1
    Вчера, 12:28
    Владимир Кузьмин в Брянске 1
    Вчера, 12:13
    В Брянскэнерго за девять месяцев 2018 года поступило более 22 тысяч обращений на оказание услуг 1
    Вчера, 12:08
    Сотрудничество при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 1
    Вчера, 12:02
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед 1
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    Губернатор Богомаз накупил легковушек вместо «Скорой помощи»
    Новости Общество
    Следы иных цивилизаций обнаружены в брянском лесу
    Новости Происшествия
    Кощунственное издевательство в Брянске: живодеры убили кошку
    Происшествия На дорогах
    Серьезное ДТП с двумя легковушками случилось в Брянске
    Общество Новость дня
    Брянщина получила новые автомобили «скорой»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Неделя конкуренции в России

    С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и ПФР представили новый обучающий модуль для пенсионеров «Видеообщение в интернете»

    Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста.

    РЖД новости
    Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36%

    Количество несчастных случаев на железной дороге в Брянской области снизилось на 36%В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года  к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36%  - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев  – с 7 до 6.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго за девять месяцев 2018 года поступило более 22 тысяч обращений на оказание услуг

     

    В Брянскэнерго за девять месяцев 2018 года поступило более 22 тысяч обращений на оказание услугВ филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за девять месяцев 2018 года.ми, обществом и инвесторами.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.