В Погаре работница универмага обманула покупателей на 140 тыс рублей

Погарский райсуд рассмотрит уголовное дело 59-летней жительницы райцентра, которая обвиняется в афере с использованием служебного положения.

Как выяснили правоохранители, сотрудница ООО «Универмаг» брала от покупателей деньги в качестве предоплаты за мебель, надгробные памятники, но в кассу магазина их не вносила, а тратила на свои нужды.

В итоге в течение полугода она присвоила более 140 тыс рублей от десяти граждан.

Гражданка признала вину.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.