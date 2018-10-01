Женщина с ребенком угодила под Kia Sportage в Новозыбкове

18 октября в Новозыбкове на улице Первомайской произошло ДТП с участием Kia Sportage, в итоге пострадали женщина и ее 5-летний мальчик.

У 49-летней гражданки - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости справа, перелом ребер, пневмоторакс; ее госпитализировали. Кроме этого, доставлен в больницу и ее 5-летний ребенок, врачи поставили ему диагноз - ушиб правого голеностопного сустава.

Сотрудники ГИБДД говорят, что сама авария случилась на улице Первомайской в половине третьего дня. 62-летний мужчина на Kia Sportage ехал с улицы Ломоносова на Комсомольскую и сбил женщину с ребенком, они пересекали дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.