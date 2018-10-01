В Брянском районе завершили расследование дела о ДТП с двумя погибшими

Полиция передала в суд дело об аварии, которая случилась в Брянском районе с участием автомобилей Ford Transit, Сhrysler Grand Voyager и Toyota Estima, где погибли два человека, еще двое получили травмы.

Инцидент случился 6 февраля 2018 года около двух часов ночи. Водитель Ford Transit не убедился в безопасности маневра и, выскочив на встречку для обгона автопоезда, врезался в Сhrysler Grand Voyager и Toyota Estima.

В итоге пассажир автомобиля Toyota Estima скончался на месте происшествия, пассажир Ford Transit умер в больнице. Двое пассажиров этих машин получили тяжкие телесные повреждения.

На 59-летнего водителя Ford Transit завели уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по не осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».

«Санкцией этой статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Обвиняемый свою вину признал. Расследование завершено.