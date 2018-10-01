Руководителя Брянского авиационно-спортивного клуба оштрафовали за долги по зарплате

Прокурор Бежицкого района проверил, насколько соблюдают трудовое законодательство в «Брянском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ России»; причина ревизии – обращение работников о невыплате зарплаты.

Как выяснилось, с декабря 2017 года по май 2018–го руководитель не вовремя платил 16 работникам зарплату, а за апрель 2018 вообще образовался долг.

В итоге на начальника учреждения завели дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Задолженность по заработной плате погашена», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, руководителя клуба оштрафовали на 10 тыс рублей.