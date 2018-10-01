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В Брянске ищут свидетелей ДТП со «скорой» около ТЦ «Родина»

Опубликовано Сегодня, 16:47

В одной из соцсетей опубликовали фотографию, на которой запечатлены последствия аварии в Брянске с участием машины скорой помощи и иномарки.

Инцидент произошел в 19:10 14 сентября 2018 года около ТЦ «Родина». Врезались иномарка и автомобиль «скорой». Обе машины получили повреждения.

Владельцы одного из транспортных средств просят откликнуться очевидцев.

«Кто стал свидетелем или владеет видеофиксацией аварии со скорой помощью возле ТЦ «Родина» 14.09.2018, просим сообщить в личку или по тел: 89208385366, Людмила», - поделился в сети Александр Иващук.

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