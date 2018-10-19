Житель Стародубского района лишился гаража

Частный гараж загорелся в селе Меленск Стародубского района 19 октября.

Информацию о пожаре сотрудники МЧС получили в 23:06. За 16 минут огнеборцы 44-й части и подразделения ЛПС «Ильбово» на двух автоцистернах прибыли на место. К тому времени гараж охватило пламя.

«На тушение работали два ручных пожарных ствола, звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных распространение огня предотвратили», - сообщили спасатели.

В 23.40 загорание локализовали, в 00.09 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, 4 октября случился пожар в гараже на улице Октябрьской в селе Перелазы Красногорского района.