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Трагедия на Почтовой в Брянске: погиб 58-летний мужчина

Опубликовано Вчера, 20:16

58-летний пешеход получил смертельные травмы, попав под колеса иномарки BMW320 на улице Почтовой в Брянске 19 октября.

Сама авария произошла в 21:25. Как сообщили в ГИБДД, 22-летний водитель BMW320 двигался от улицы Ново-Советской в сторону Вокзальной и сбил 58-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

Напомним, 20 октября в Брянском районе случилась серьезная авария с двумя легковушками.

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