Трагедия на Почтовой в Брянске: погиб 58-летний мужчина

Нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов привели к значительному росту столкновений автомобилей с поездами на Московской железной дороге.

Авария с участием двух иномарок произошла 19 октября в Смоленске на улице Дзержинского, сообщил паблик drive 2 smolensk.

Двое водителей иномарок Range Rover и Nissan получили серьезные травмы во время аварии на улице Дзержинского в Смоленске 19 октября, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сама авария произошла в 21:25. Как сообщили в ГИБДД, 22-летний водитель BMW320 двигался от улицы Ново-Советской в сторону Вокзальной и сбил 58-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

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