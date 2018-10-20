В Навлинском районе во время ДТП пострадал водитель авто Volkswagen

25-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo получил травмы во время ДТП с участием иномарки Hyundai 20 октября в Навлинском районе.

Сама авария случилась в половине десятого утра на 415-м километре трассы «Украина». По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Брянска в сторону Севска, не учел дистанцию до двигавшегося впереди транспорта и врезался в Volkswagen Polo под управлением 25-летнего водителя.

У автомобилиста Volkswagen POLO ушибленная рана правой надбровной дуги, его отпустили с назначением лечения.