Легковушка сгорела в Унече

Возгорание легковой машины случилось в Унече 22 октября.

Информацию о пожаре в 02:34 получили дежурные пульта управления МЧС. На место выезжали огнеборцы нескольких расчетов на двух автоцистернах. Как выяснилось, на улице Октябрьской горел моторный отсек легковушки. На его тушение подали ручной ствол.

В 02:43 пламя ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 12 сентября произошли пожары в легковых автомобилях сразу в двух городах области – Брянске и Стародубе.