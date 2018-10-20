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Легковушка сгорела в Унече

Опубликовано Сегодня, 07:50

Возгорание легковой машины случилось в Унече 22 октября.

Информацию о пожаре в 02:34 получили дежурные пульта управления МЧС. На место выезжали огнеборцы нескольких расчетов на двух автоцистернах. Как выяснилось, на улице Октябрьской горел моторный отсек легковушки. На его тушение подали ручной ствол.

В 02:43 пламя ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 12 сентября произошли пожары в легковых автомобилях сразу в двух городах области – Брянске и Стародубе.

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