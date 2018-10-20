ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: пострадали двое водителей

ДТП с участием иномарок Volkswagen Golf и Chevrolet Lanos произошло на дороге «Брянск-Дятьково» в Брянском районе 20 октября, пострадали два человека – водители.

Инцидент случился на девятом километре упомянутой трассы в 22:05. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны дороги «Обход Брянска» и, поворачивая повороте в Дятьково, не уступил дорогу и врезался в автомобиль Chevrolet под управлением 28-летнего водителя, который ехал из Дятькова в Брянск.

«В результате ДТП оба водителя с различными травмами госпитализированы в городскую больницу №1», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, 20 октября в Навлинском районе 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo получил травмы во время ДТП с участием иномарки Hyundai.