Брянец ударил кулаком участкового

Суд приговорил 35-летнего жителя Брянской области к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, мужчину обвиняют в применении насилия в отношения представителя власти.

Инцидент произошел вечером 2 мая 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, пришел в дом бывшей жены и начал угрожать. Женщина, боясь за свою жизнь, вызвала полицию.

Приехавшие сотрудники полиции предложили фигуранту пройти на освидетельствование. В ответ он ударил кулаком по лицу участковому, причинив ушиб мягких тканей лица.

«Изучение личности подсудимого показало, что он судим по ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством)», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Приговор не вступил в законную силу.