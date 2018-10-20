Брянец ударил кулаком участкового
Суд приговорил 35-летнего жителя Брянской области к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, мужчину обвиняют в применении насилия в отношения представителя власти.
Инцидент произошел вечером 2 мая 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, пришел в дом бывшей жены и начал угрожать. Женщина, боясь за свою жизнь, вызвала полицию.
Приехавшие сотрудники полиции предложили фигуранту пройти на освидетельствование. В ответ он ударил кулаком по лицу участковому, причинив ушиб мягких тканей лица.
«Изучение личности подсудимого показало, что он судим по ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством)», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Приговор не вступил в законную силу.
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