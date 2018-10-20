Жилой дом тушили огнеборцы в селе Алтухово
Пожар в жилом доме в Навлинском районе случился 22 октября.
Сообщение о возгорании спасатели 31-й части получили в 22:17. На место выезжали огнеборцы на двух автоцистернах. В 22:20 они прибыли, в тот момент дом размером 9х11 по всей площади охватило пламя.
На тушение подали два ручных ствола.
В 23.13 загорание локализовали, в 00.03 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина уточняется.
Напомним, 30 сентября случился пожар в частном жилом доме, расположенном в селе Мыленка Карачевского района.
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