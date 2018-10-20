Жилой дом тушили огнеборцы в селе Алтухово

Пожар в жилом доме в Навлинском районе случился 22 октября.

Сообщение о возгорании спасатели 31-й части получили в 22:17. На место выезжали огнеборцы на двух автоцистернах. В 22:20 они прибыли, в тот момент дом размером 9х11 по всей площади охватило пламя.

На тушение подали два ручных ствола.

В 23.13 загорание локализовали, в 00.03 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина уточняется.

Напомним, 30 сентября случился пожар в частном жилом доме, расположенном в селе Мыленка Карачевского района.