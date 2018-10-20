В Унече пострадал во время ДТП водитель мопеда
Авария с участием мопедиста случилась 21 октября в Унече в переулке Заречном, мужчина получил травмы.
Как сообщили в отделе ГИБДД, к ним из Унечской больницы поступила информация о том, что обратился с переломом левой ключицы 32-летний мужчина. Назначив лечение, врачи отпустили его домой.
Само ДТП произошло в половине первого дня. Как выяснилось, водитель мопеда Sym Orbit, не справившись с управлением, опрокинулся на дорогу.
Напомним, происшествие с участием «ВАЗа 2114» и мопеда Kannuni произошло 21 октября в Брасовском районе Брянской области.
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