В Унече пострадал во время ДТП водитель мопеда

Авария с участием мопедиста случилась 21 октября в Унече в переулке Заречном, мужчина получил травмы.

Как сообщили в отделе ГИБДД, к ним из Унечской больницы поступила информация о том, что обратился с переломом левой ключицы 32-летний мужчина. Назначив лечение, врачи отпустили его домой.

Само ДТП произошло в половине первого дня. Как выяснилось, водитель мопеда Sym Orbit, не справившись с управлением, опрокинулся на дорогу.

Напомним, происшествие с участием «ВАЗа 2114» и мопеда Kannuni произошло 21 октября в Брасовском районе Брянской области.