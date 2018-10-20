Прекращено дело брянца, защитившего избиваемую женщину
19 октября 2018 года вынесли постановление о прекращении дела брянца, который защитил избиваемую женщину, причина закрытия производства - отсутствие состава административного правонарушения.
По словам полиции, мужчина, защитивший пожилую пенсионерку, не имел умысла причинить боль нападавшему. Он действовал с целью спасения жизни жертвы, благодаря ему были предотвращены более тяжкие преступные действия.
Как известно, история произошла 16 сентября в городе Клинцы. Местной пенсионерке нетрезвый мужчина причинил телесные повреждения. Его задержала полиция, и до окончания расследования он будет находиться под стражей. Избиение женщины прекратил ее сосед, который снял свои действия на видеокамеру мобильного телефона и обнародовал запись в интернете.
21 сентября задержанный через адвоката написал заявление о причинении ему травм.
«В качестве доказательства противозаконных действий предоставлены заключение медиков о нанесении ему побоев, а также видеозапись пресечения преступных действий задержанного, которая свидетельствует о нанесении ему нескольких ударов», - сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, брянский следком заинтересовался историей об избитой 88-летней женщине.
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