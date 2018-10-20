Поиск по сайту
Поиск по сайту

Прекращено дело брянца, защитившего избиваемую женщину

Опубликовано Сегодня, 13:47

19 октября 2018 года вынесли постановление о прекращении дела брянца, который защитил избиваемую женщину, причина закрытия производства - отсутствие состава административного правонарушения.

По словам полиции, мужчина, защитивший пожилую пенсионерку, не имел умысла причинить боль нападавшему. Он действовал с целью спасения жизни жертвы, благодаря ему были предотвращены более тяжкие преступные действия.

Как известно, история произошла 16 сентября в городе Клинцы. Местной пенсионерке нетрезвый мужчина причинил телесные повреждения. Его задержала полиция, и до окончания расследования он будет находиться под стражей. Избиение женщины прекратил ее сосед, который снял свои действия на видеокамеру мобильного телефона и обнародовал запись в интернете.

21 сентября задержанный через адвоката написал заявление о причинении ему травм.

«В качестве доказательства противозаконных действий предоставлены заключение медиков о нанесении ему побоев, а также видеозапись пресечения преступных действий задержанного, которая свидетельствует о нанесении ему нескольких ударов», - сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, брянский следком заинтересовался историей об избитой 88-летней женщине.

Фото
 2520
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Следком приступил к выяснению обстоятельств избиения пенсионерки в Клинцах
  • Брянский следком заинтересовался историей об избитой 88-летней женщине
  • В Клинцах нетрезвый мужчина избил 88-летнюю пенсионерку – соцсети
  • Спонтанно совершенная кража мобильного завершилась для брянца арестом
  • Пьяный житель Почепа причинил смертельные травмы отцу-пенсионеру
    •
    Новости регионов
    ДТП с троллейбусом и легковушкой произошло в Смоленске
    08:51:23 22-10-2018
    22 октября в областном центре случилась авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса, об этом сообщил паблик  drive 2 smolensk в соцсети.
    Вандалы изуродовали набережную в Вязьме
    08:42:00 22-10-2018
    Отремонтированную недавно набережную в Вязьме изуродовали хулиганы.
    В Смоленске ищут пропавшего 30-летнего Александра Корякина
    21:32:22 21-10-2018
    30-летний Александр Корякин ушел из дома 15 октября в Смоленске по улице Маршала Соколовского, с тех пор о нем не было никакой информации.
    На улице 25 Сентября в Смоленске сгорели два автомобиля
    21:12:08 21-10-2018
    Два автомобиля загорелись на улице 25 Сентября в Смоленске.
    Подозреваемого в краже у ярцевчанина задержали полицейские
    20:56:50 20-10-2018
    Ярцевская полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в краже гаджета, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    В Гедеоновке во время пожара пострадал один человек
    20:25:25 20-10-2018
    Квартира в жилом доме загорелась 20 октября в смоленской Гедеоновке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:03
    Серьезное столкновение около Партизанской Поляны: пострадали два пассажира
    Сегодня, 16:37
    Сенсация: подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Клинцах
    Сегодня, 16:27
    В Брянске на дороге образовалась огромная пробка (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:35
    На набережной в Брянске человеку стало плохо
    Сегодня, 14:55
    Двойная кража раскрыта в Клинцах
    Сегодня, 14:33
    Тринадцать новых детских садов планируют построить в Брянской области
    Сегодня, 13:47
    Прекращено дело брянца, защитившего избиваемую женщину
    Сегодня, 13:20
    Подозреваемый в краже 300 кило черного металла задержан в Дятькове
    Сегодня, 12:56
    Пять многоквартирных домов остались без отопления в Клинцах
    Сегодня, 11:59
    В Унече пострадал во время ДТП водитель мопеда
    Сегодня, 11:21
    Жители Советского района останутся без холодной воды
    Сегодня, 10:59
    В поселке Чайковичи местные жители нашли опасный предмет
    Сегодня, 10:54
    45-летний водитель мопеда угодил в больницу после ДТП около поселка Локоть
    Сегодня, 10:00
    Жилой дом тушили огнеборцы в селе Алтухово
    Сегодня, 09:35
    Брянец ударил кулаком участкового
    Сегодня, 08:17
    Восемь незаконных киосков демонтировали в Брянске
    Сегодня, 08:03
    ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: пострадали двое водителей
    Сегодня, 07:50
    Легковушка сгорела в Унече
    Вчера, 18:38
    Трагедия на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск»: погиб 28-летний пешеход
    Вчера, 17:13
    В селе Ивановка горел гараж
    Вчера, 17:07
    В Навлинском районе во время ДТП пострадал водитель авто Volkswagen
    20-10-2018, 20:16
    Трагедия на Почтовой в Брянске: погиб 58-летний мужчина
    20-10-2018, 12:16
    Серьезная авария под Брянском: около монумента водителям столкнулись легковушки
    20-10-2018, 11:58
    Житель Стародубского района лишился гаража
    19-10-2018, 17:01
    Ярмарки выходного дня продолжают работу в Брянске
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:30
    Очаровательная Петербургская исполнительница Ирина Эмирова продолжает гастрольный тур по городам России с программой «Праздник в каждый дом бесплатно!» 1
    Сегодня, 12:17
    Погрузка зерна в Брянском регионе МЖД выросла в 2 раза за 9 месяцев 2018 года 1
    20-10-2018, 10:47
    В Брянской области проверили готовность переездов к работе зимой и обсудили вопросы повышения безопасности 1
    19-10-2018, 11:24
    Ювелирная сеть "Изумруд" рада представить своим покупателям новые коллекции украшений! 1
    18-10-2018, 14:44
    МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза 1
    Актуальные темы
    Происшествия Новость дня
    Уголовник, отсидевший полвека в тюрьме, совершил на бежицком рынке преступление
    Происшествия О главном
    Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пропавшего в Брянске Никиты Коробкова
    Происшествия На дорогах О главном
    Серьезная авария под Брянском: около монумента водителям столкнулись легковушки
    Происшествия На дорогах
    Трагедия на Почтовой в Брянске: погиб 58-летний мужчина
    Происшествия О главном
    Сенсация: подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Клинцах
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Неделя конкуренции в России

    С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подключил к интернету 46 лечебных учреждений на Брянщине

    «Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

    РЖД новости
    Погрузка зерна в Брянском регионе МЖД выросла в 2 раза за 9 месяцев 2018 года

    Погрузка зерна в Брянском регионе МЖД выросла в 2 раза за 9 месяцев 2018 годаПогрузка зерна в Брянском регионе Московской железной дороги в январе – сентябре 2018 года составила 75,2 тыс. тонн, что в 2 раза  превышает уровень аналогичного периода 2017 года. При этом на экспорт отправлено 45,4 тыс. тонн зерна (+63% к уровню 2017 года).

    МРСК новости
    Брянскэнерго за три квартала 2018 года взыскало с должников более 53 миллионов рублей за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.