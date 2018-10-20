Двойная кража раскрыта в Клинцах
Правоохранители Брянской области задержали злоумышленниц, которые подозреваются в краже сбережений у двух пенсионерок.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ, подозреваемым грозит до шести лет.
Первую кражу совершили в начале сентября. Две незнакомки, представившись социальными сотрудницами, зашли в дом к 79-летней женщине в селе Бутовск. Они предложили подписать договор на оказание соцуслуг и попросили сумму за его заполнение.
Хозяйка согласилась и принесла из соседней комнаты пару сотен рублей. Гостьи поговорили с женщиной и через пару минут ушли. Пенсионерка вспомнила, что не заперла сундук с деньгами. Заглянув на всякий случай внутрь, она обнаружила пропажу 32 тысяч рублей.
Вторая подобная история случилась в деревне Веприн. Пострадала от мнимых социальных сотрудниц 83-летняя хозяйка, ее лишили восьми тысяч рублей.
Установить личность основной подозреваемой полицейские смогли за несколько дней с момента поступления информации о последней краже.
«Стражи порядка задержали 19-летнюю жительницу Дятьковского района, которая была опознана потерпевшими и дала признательные показания по обоим эпизодам. Приходившая с ней приятельница пока проходит по уголовному делу в качестве свидетеля», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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