Двойная кража раскрыта в Клинцах

Правоохранители Брянской области задержали злоумышленниц, которые подозреваются в краже сбережений у двух пенсионерок.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ, подозреваемым грозит до шести лет.

Первую кражу совершили в начале сентября. Две незнакомки, представившись социальными сотрудницами, зашли в дом к 79-летней женщине в селе Бутовск. Они предложили подписать договор на оказание соцуслуг и попросили сумму за его заполнение.

Хозяйка согласилась и принесла из соседней комнаты пару сотен рублей. Гостьи поговорили с женщиной и через пару минут ушли. Пенсионерка вспомнила, что не заперла сундук с деньгами. Заглянув на всякий случай внутрь, она обнаружила пропажу 32 тысяч рублей.

Вторая подобная история случилась в деревне Веприн. Пострадала от мнимых социальных сотрудниц 83-летняя хозяйка, ее лишили восьми тысяч рублей.

Установить личность основной подозреваемой полицейские смогли за несколько дней с момента поступления информации о последней краже.

«Стражи порядка задержали 19-летнюю жительницу Дятьковского района, которая была опознана потерпевшими и дала признательные показания по обоим эпизодам. Приходившая с ней приятельница пока проходит по уголовному делу в качестве свидетеля», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.