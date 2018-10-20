В Брянске на дороге образовалась огромная пробка
Большой затор образовался на одной из дорог областного центра 22 октября.
Фото и видео инцидента опубликовали в одной из соцсетей очевидцы. Пробка случилась в начале третьего дня около горки недалеко от собора.
«Какая-то нереальная пробка на горке», - сообщила свидетель Анна Кузьменко.
По словам водителей, в этом районе проводятся строительно-земляные работы.
«Расширяют дорогу», - поделился Андрей Викторов.
«Там, видимо, опять недалеко от светофора рабочие стали и перекрыли правую полосу», - сообщила Кристина Павлова.
«А что нереального? Там такая регулярно. Она цикличная, то появляется, то рассасывается», - поделился Александр Косых.
«Все из-за экскаватора на повороте в правой полосе, могли бы и ночью этот вид работ провести», - заметил Александр Евстратов.
«Потом еще новый асфальт начнут раскапывать и чего-то там искать и чинить», - прокомментировал Игорь Горбачев.
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